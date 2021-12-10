Минздрав зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом говорится в государственном реестре лекарственных средств. Внимание на это обратила глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.

«Золгенсма» включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Стоимость одного укола составляет порядка 160 млн руб. Для спасения ребенка достаточно одного укола.

В разговоре с «Новой газетой» Ольга Германенко уточнила, что обычно после регистрации препараты становятся доступны в течение двух-шести месяцев.

«Золгенсма» стал третьим препаратом для лечения СМА, зарегистрированным в России, отмечают СМИ. В 2019 году регистрацию прошла «Спинраза», в 2020 — «Рисдиплам».

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тыс. новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.

Ранее в Югре объявлялись сборы денег на дорогостоящие уколы для детей с СМА.