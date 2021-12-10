Россияне планируют длительные поездки зимой в Армению, Таиланд и Турцию

Россияне поедут зимовать в Армению, Таиланд, Турцию, Азербайджан и на Шри-Ланку. Именно в эти страны жители РФ чаще всего планируют в этом году длительные поездки, а среди направлений наибольшей популярностью пользуются Ереван, Пхукет, Баку, Коломбо и Стамбул. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сервиса «Яндекс. Путешествия», пишет РБК.

Отмечается, что прежде популярные Индонезия и Вьетнам уступили свои позиции Сербии и Шри-Ланке из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Таиланд же вернулся в список популярных направлений, но уступил по популярности Армении, попасть в которую пока проще.

По оценке аналитиков, в этом году россияне стали на 20% чаще планировать поездки в теплые страны на зимний период по сравнению с прошлым годом. Однако по сравнению с допандемийным периодом количество уезжающих в теплые страны жителей РФ все равно на 60% меньше.

Средняя продолжительность поездки на зиму в теплые страны составит пять недель. В США, Индии и Таиланде россияне планируют провести пять-шесть недель, тогда как в Армении, Сербии и Шри-Ланке - в среднем четыре недели. Самые продолжительные поездки займут более трех месяцев, говорится в исследовании.