Создатель Microsoft дал прогноз по окончанию пандемии

Острая фаза пандемии коронавируса завершится в 2022 году. Такой прогноз дал сооснователь компании Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс.

«Я надеюсь, что конец [пандемии] в поле зрения. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится где-то в 2022 году, — написал бизнесмен в своем блоге GatesNotes. - Через пару лет единственный момент, когда мы будем по-настоящему думать о вирусе, это будет поход в поликлинику на двойную вакцинацию от гриппа и COVID».

Гейтс признал, что его предыдущий прогноз сбылся лишь частично. Ранее он предсказывал, что в 2021 году наступит заметное улучшение ситуации. «Я не мог предвидеть появления такого трансмиссивного варианта и недооценил упорство „антиваксеров“ и противников ограничений. Несмотря на это, я надеюсь, что конец уже виден», — добавил миллиардер.