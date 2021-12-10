Ученый заявил, что прививать детей от коронавируса сейчас бессмысленно

В России пока не готовы к вакцинации детей. Сейчас в стране ведется обсуждение, нужно ли трансформировать существующие вакцины под новый омикрон-штамм. И есть сомнения в целесообразности вакцинации детей старой вакциной, если, возможно, будет создана новая. Такое мнение высказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета Виталий Зверев на конференции Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге.

«Я предлагаю серьезно обсудить вакцинацию детей, — у меня нет впечатления, что мы сейчас к этому готовы. Это дело тех, кто делает вакцину «Спутник», но с одной стороны говорят, что будут ее модифицировать под новый вариант, а детей мы начнем прививать старой. А смысл? Давайте сначала разберемся, что и как», — цитирует Зверева РБК.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала доклад ученого дискуссионным и небесспорным. А глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину для подростков «Спутник М», Александр Гинцбург, комментируя заявление Зверева, назвал препарат эффективным против всех штаммов, циркулирующих сейчас в России. «Спутник М», который разработан на той же платформе, что и «Спутник V», защищает против всех штаммов, которые сейчас циркулируют в России, и вакцина высокоэффективна», — сказал Гинцбург, уточнив, правда, что эффективность вакцин против штамма омикрон еще предстоит выяснить.

Напомним, в начале декабре у россиян, прилетевших из ЮАР, были выявлены первые случаи заражения новым омикрон-штаммом. После этого началось активное обсуждение необходимости изменить существующие вакцины от ковида.