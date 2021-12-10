Гендиректор Utair заявил о бесперспективности гигантских аэропортов

Генеральный директор Utair и председатель правления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Андрей Мартиросов заявил о бесперспективности строительства гигантских аэропортов. По его словам, сегодня людям нужна «калитка на аэродроме».

С заявлением глава Utairвыступил на подкомиссии РСПП по авиационной и космической деятельности. Андрей Мартиросов напомнил о планах владельца холдинга «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга по внедрению новой системы распознавания лиц, которая позволит сократить время пребывания на аэровокзале.

«Мы свои [строящиеся] аэропорты готовим к технологиям вчерашнего дня», — цитирует топ-менеджера РБК. «Но как это [выступление Вексельберга] согласуется с тем, что наши аэропорты строят гигантские помещения для нахождения там пассажиров <…> Все, что мы сегодня делаем [в строительстве аэропортов], — это как известная фраза Клаузевица о том, что военачальники готовятся к прошедшей войне», — добавил Мартиросов.

Андрей Мартиросов подчеркнул: сегодня люди хотят как можно меньше находиться на аэровокзале, нужна «калитка на аэродроме», чтобы «быстрее попасть в самолет». «Мы можем остаться с непонятно зачем возведенными гигантскими сооружениями, где мы хотим предоставить пассажирам какие-то услуги, продать им дорогие вещи, накормить их дорогой едой», — предупредил он.

По прогнозам руководителя компании, с приходом новых технологий ретейла через 10-15 лет никто и ничего не будет покупать в аэровокзалах: «Достаточно будет кликнуть на своем персональном устройстве, и [заказанный товар] передадут тебе в руки в той точке, где ты захочешь и в пять раз дешевле, чем тебе предлагается в современных аэровокзалах».

За 2021 год рост стоимость обслуживания в аэропортах составил 15 процентов.