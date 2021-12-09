Бизнесменов из списка Forbes обязали сдать три ПЦР-теста перед встречей с президентом РФ

Богатейшие российские бизнесмены сдадут три ПЦР-теста перед встречей с президентом Владимиром Путиным, которая пройдет 17 декабря. Об этом со ссылкой на источники, близкие к двум участникам встречи, сообщил Forbes.

О том, что Владимир Путин встретится с российским крупным бизнесом, накануне сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мероприятие пройдет в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Руководитель РСПП Александр Шохин перед встречей проводит две недели на карантине, рассказали источники издания. «На карантине надо будет сидеть всем, кто будет рядом с Путиным», — уточнил один из них.

Декабрьская встреча Путина с крупным бизнесом является традиционной. Сначала бизнесмены выступают с докладами, а в ходе закрытой части встречи могут задать вопросы президенту.