В России авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кодов

Авиакомпании предложили исключить из законопроекта о QR-кодах обязательство возвращать деньги пассажирам, у которых не будет кода к моменту вылета. Перевозчики предлагают считать таких пассажиров недобросовестными. Об этом со ссылкой на источники в Госдуме и в авиакомпаниях пишут «Ведомости».

Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут. Согласно действующей редакции законопроекта, авиакомпания должна отказать в перевозке пассажиру без QR-кода, а также вернуть деньги за билет в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Уточняется, что авиаперевозчики высказали такое предложение на встрече с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря. Предложения авиакомпаний «были услышаны и нашли понимание со стороны профильного комитета», сообщил один из собеседников издания. «Мне показалось, что нам удалось убедить комитет в этом», – добавил еще один.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.