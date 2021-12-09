Полис ОСАГО в Югре подорожал до 6,3 тысячи рублей

Средняя цена полиса ОСАГО в Югре по итогам девяти месяцев 2021 года составила 6,3 тысячи рублей. В другие регионах Уральского федерального округа автогражданка обходится дешевле. Минимальная цена зафиксирована в Курганской области – 3,9 тысячи рублей. В целом по УрФО средняя стоимость ОСАГО за год выросла с 5,6 до 5,7 тыс. рублей. Статистику публикует Банк России.

«За девять месяцев 2021 года автовладельцы УрФО заключили 3,2 млн договоров страхования. Это на один процент больше, чем в прошлом году. Большая часть автостраховок – 86 процентов – договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), оставшиеся 14 процентов – каско и добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО)», - рассказали в пресс-службе Уральского отделения ЦБ.

Возмещение по страховым случаям по ОСАГО выросло на два процента. Автовладельцы УрФО получили по полисам 16 млрд рублей.

«На увеличение выплат повлиял рост числа страховых случаев относительно низкой базы предыдущего года, когда в регионах еще сохранялись эпидемические ограничения. В будущем на выплаты по ОСАГО будет влиять новая методика расчета стоимо­сти ремонта автомобиля. Она действует с 20 сентября 2021 года, и теперь стоимость автозапчастей больше соответствует рыночному уровню. Это достигается за счет того, что в справочник средней стоимости изменения вносят чаще, а сами справочники составляются по каждому субъекту РФ отдельно, в то время как ранее они формировались по экономическим районам», - пояснили эксперты.