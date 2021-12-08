За год в Сургуте введут в эксплуатацию почти 260 тысяч «квадратов» жилья

До конца декабря 2021 года в Сургуте планируют выполнить план по вводу в эксплуатацию жилья на 101 процент. Ожидается, что суммарная площадь застройки достигнет более 259 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Владимир Астраханцев на заседании штаба по вопросам капитального строительства.

«На декабрь текущего года запланируем строительство жилья в объеме 108 тысяч квадратных метров. Готовность всех указанных многоквартирных домов более 95 процентов. Риска не ввода отсутствуют. Все перечисленные застройщики подтвердили готовность нести объекты до конца года», – отметил главный архитектор. Он добавил, что департамент архитектуры и градостроительства администрации проводит ежедневную проверку жилищного строительства.

В Сургуте уже ввели в эксплуатацию 151 497 «квадратов» жилья, процент исполнения составляет 59 процентов.

Кроме того, на заседании штаба стало известно, что в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию 203 267 квадратных метров жилья. По предварительной информации, застройщики построят 19 многоквартирных домов. План на следующий год могут увеличить.