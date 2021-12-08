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Уральские ученые предрекли скорый конец ковида

В уральском университете заявили, что пандемия коронавируса пойдет на убыль

Уральские ученые предрекли скорый конец ковида
pixabay.com

Коронавирус исчерпывает свой потенциал и в будущем может превратиться в обычное «сезонное» заболевание. Такое мнение высказала завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске Людмила Ратникова в интервью «Интерфаксу».

«Недавно выявленный штамм "омикрон" вероятно, может стать последней мутацией. Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да, он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать», - сказала Ратникова.

По ее словам, в будущем вирус, исчерпав своей потенциал, превратится в обычный «сезонный». «Заболевание будет протекать с симптомами "простуды", как и другие ОРВИ. (...) Вирус уже не будет массово вызывать тяжелые формы заболевания, мы будем с ним справляться», - добавила ученый-инфекционист.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может выступить как живая вакцина из-за сниженной патогенности и появления у пациента иммунитета даже к болезнетворным вариантам инфекции после выздоровления.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 173, комментариев: 0
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