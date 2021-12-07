Кинозал «Пеликан» в селе Сладково открылся показом фильма «Летчик»

В Тюменской области продолжают реализовывать национальный проект «Культура». Это позволило открыть в доме культуры села Сладково современный кинозал «Пеликан».

«Районный ДК оказался в числе победителей в конкурсе федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На средства гранта в Сладково купили цифровой кинопроектор, экран, систему для 3D-кинопоказа, современное звуковое оборудование, а также систему тифлокомментирования. Она «проговаривает» то, что происходит на экране. Кинозал называется «Пеликан», имя предложили местные жители. Эта птица считается символом района и изображена на гербе. Первый фильм, которые увидят зрители в Сладково, отечественная картина «Летчик». Уверен, что «Пеликан» станет любимым местом жителей всего района. Раньше, чтобы посмотреть кино на большом экране, надо было ехать за 100 км в Ишим», - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в соцсети.

Напомним, в начале сентября в Ишиме начал работать Центр культурного развития, который также был создан в рамках реализации проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Именно ему отдали предпочтение сами жители Ишима в 2018 году, проголосовав за него в ходе рейтингового голосования по выбору объектов строительства и благоустройства.