Дождались! Еще часть дороги из Тюмени в Югру стала четырехполосной

Во вторник, 7 декабря, завершился капитальный ремонт участков км 38 – км 80 и км 80 – км 122 федеральной трассы Р-404 в Тюменской области. В мероприятии по случаю ввода в строй обновлённой дороги приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

«От Тюмени до Тобольска теперь четыре полосы на протяжении 120 км. Сегодня с коллегами из «Роставтодора» осмотрели участок дороги федерального значения Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Последние несколько лет здесь велась капитальная реконструкция. Северная трасса имеет стратегическое значение. Она не только соединяет два крупнейших города области, она связывает Югру и Ямал с «большой землей». Дорога с таким интенсивным движением должна отвечать всем современным стандартам и быть безопасной», - рассказал Александр Моор на личной странице в социальной сети.

В пресс-службе Роставтодора отметили, что за неполных два года удалось не только расширить с двух до четырех полос почти 85 км трассы, но и капитально отремонтировали шесть мостов, построили 11 разворотных петель, установили свыше 100 км барьерного ограждения и более 20 км линий освещения. В Яркове, Сазонове и Щербаке установили по надземному пешеходному переходу. Теперь жители этих населенных пунктов могут безопасно пересекать проезжую часть, а водители – ехать без остановок и снижения скорости.