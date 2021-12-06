Патриарх Кирилл призвал верующих не бояться заразиться ковидом в храмах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не бояться заразиться коронавирусом в храмах, поскольку в них соблюдаются ограничительные меры и присутствует «благодать Божья». Об этом он заявил после литургии в храме Христа Спасителя сегодня в понедельник, 7 декабря, пишет РИА «Новости».

«Сожалею о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, конечно, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Понятно, кто-то опасается заболеть, поэтому меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия, ну и во-вторых, определенный порядок преследуется, чтобы люди не входили в тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции», - сказал патриарх.

В последние дни в России ежедневно выявляется свыше 30 тыс. новых случаев коронавируса. Также ежедневно в стране регистрируется более тысячи летальных случаев от ковида.