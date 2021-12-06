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​Жена Плющенко высказалась о тренере Тутберидзе: «Что величайшего в конвейере из спортсменок?»

Жени Плющенко Рудковская оказалась считать Тутберидзе величайшим тренером

​Жена Плющенко высказалась о тренере Тутберидзе: «Что величайшего в конвейере из спортсменок?»
pixabay.com

Продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Рудковская заявила, что Тутберидзе станет величайшим тренером тогда, когда ее спортсмены смогут участвовать в нескольких Олимпиадах подряд, а не заканчивать карьеру после первых Игр.

«Я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренеры — Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская. Тутберидзе — прекрасный тренер. У нее суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре», — сказала Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу».

В пример она привела воспитанниц Тутберидзе Юлию Липницкую, Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые выступили только на одних Играх.

«Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне? Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру, как и мой муж. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет», — сказала супруга Евгения Плющенко.

Этери Тутберидзе часто называют главной конкуренткой Евгения Плющенко, который занимается подготовкой спортсменов в школе фигурного катания «Ангелы Плющенко». Ранее мастер спорта СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Евгения Плющенко «начинающим тренером». По ее словам, говорить о его конкуренции с Тутберидзе «смешно».

«Это смешно даже говорить. Этери — выдающийся тренер, Женя начинающий тренер. Может, Рудковская так решила, будет полезнее для раскрутки, но это неправильно. О чем говорить, Женя первый год работает», — заявила Тарасова на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».


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Сегодня в 15:23, просмотров: 295, комментариев: 0
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