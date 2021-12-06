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Минтруд предложил изменить порядок выплат пенсий

Минтруд меняет порядок получения пенсий для двух категорий граждан

Минтруд предложил изменить порядок выплат пенсий
pixabay.com

Министерство труда обновит порядок выплат единовременных пенсий для двух категорий россиян. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Новшества коснутся не всех будущих и нынешних пенсионеров, а только тех, кто имеет право получить свои пенсионные накопления всей суммой сразу», – говорится в сообщении.

В первую категорию войдут те, кто получает пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую - пенсионеры с недобором по пенсионным баллам: мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также те, у кого трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости.

По данным издания, подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений можно на портале Госуслуг.

«Еще одно нововведение касается сроков получения единовременной выплаты, - пишет газета. - Обратиться за ней повторно можно будет только через пять лет. На рассмотрение заявление гражданина у чиновников Пенсионного фонда по новым правилам будет пять дней. О своем решении – платить или нет – они сообщат также через портал Госуслуг».

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.


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Сегодня в 13:15, просмотров: 219, комментариев: 0
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