Шоумен Максим Галкин похвастался свежим педикюром, сделанным в честь 120-летия Уолта Диснея

Шоумен Максим Галкин сделал педикюр, нанеся на ногти изображения героев Уолт Диснея. Фотографиями ног после процедуры он поделился в инстаграме.

«Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика. Да и у меня сегодня именины», - пояснил Галкин.

Подписчики юмориста по-разному отреагировали на накрашенные ногти на ногах. У один педикюр вызвал восторг и умиление. Другие резко осудили артиста. Третьи не смогли определиться: «Люблю Микки маусов и люблю Галкина, но это перебор». Были и те, кто переживал за реакцию звездной супруги Галкина Аллы Пугачевой.

Часть подписчиков воспользовалась случаем позаботиться о здоровье любимого артисты. Ему дали советы почаще ходить без обуви и следить за формой ногтей, чтобы они не врастали.

Стоит отметить, что маникюр и педикюр у мужчин до сих пор вызывает противоречивую реакцию у русскоговорящих пользователей Сети. Так, год назад журналист Юрий Дудь столкнулся с хейтом, нанеся на ногти на руках надпись «Punk rock».