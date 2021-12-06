В России начнут штрафовать за обшивку или остекление балкона

В России с 1 марта 2022 года в силу вступят новые правила, запрещающие самостоятельную обшивку или остекление балконов. Об этом говорится в приказе Министерства строительства и ЖКХ РФ.

В документе уточняется, что собственники и арендаторы жилья обязаны «не производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 ЖК».

«Это означает следующее: если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования», — сообщил председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, если данное разрешение отсутствует, а жильцы уже остеклили балкон, то их могут оштрафовать. При этом на тех владельцев и арендаторов жилья, которые остеклили балкон ранее, новая норма не распространится, поскольку закон не имеет обратной силы. «Речь идет именно о тех балконах с остеклением, которые появятся после марта 2022 года», — уточнил юрист.

В то же время председатель Коллегии адвокатов города Москвы «АБС» Антон Бакулин высказал мнение, что это требование касается только жилья, используемого по договору о соцнайме и по договору найма специализированного жилого фонда. «Что касается пользования принадлежащим гражданам и юридическим лицам на праве собственности жилым помещением многоквартирного дома, данное требование не было включено в приказ», — сказал Бакулин BFM.ru.

