Банкам предлагают увеличить сумму возврата денег при кражах со счетов

Банк России разработал и направил кредитным учреждениям предложения по увеличению возврата гражданам похищенных через банки денег. Необходимые изменения готовят в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», сообщает РБК.

Так, планируется определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке.

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — отмечал ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд рублей. Банки вернули клиентам только 7,7 процента похищенных средств, или меньше 250 млн руб.

Онлайн-мошенничества широко распространены в Югре. Жители региона ежедневно отдают преступникам в среднем по два миллиона рублей. По данным регионального УМВД, за 10 месяцев 2021 года в округе зарегистрировано свыше 4,6 тысячи мошенничеств и краж с банковских карт. Это соответствует показателям прошлого года. Общая сумма хищений со счетов югорчан превысила 600 млн рублей, за весь 2020 год – 500 млн рублей.

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