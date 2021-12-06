Глава СКР Бастрыкин поручил найти экстремизм в творчестве Noize MC и Oxxxymiron

Очередные музыканты попали в поле зрения главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. На этот раз главный следователь страны поручил проверить на экстремизм творчество Noize MC и Oxxxymiron.

На сайте ведомства уточняется, что поводом для проверки стало обращение инициативной «группы патриотов». «В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности. А.И. Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку», - сообщили в пресс-службе СКР.

Судя по информации в СМИ, проверка началась после публикации постав в Живом Журнале лидера общественно-политического клуба «7 ноября» Дмитрия Якушева. Он уже заявил, что обращение было шуткой: «Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время».

Иван Алексеев и Мирон Федоров имеют активную гражданскую позицию, их творчество зачастую отражает актуальную повестку страны.

Ранее Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого СМИ сообщили об отъезде музыканта из страны, однако эту информацию не подтверждали.

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