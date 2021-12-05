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​Сургутнефтегаз увеличил добычу нефти на 11 процентов

Сургутский гигант в ноябре добыл почти пять миллионов тонн нефти

​Сургутнефтегаз увеличил добычу нефти на 11 процентов
Фото: pixabay.com

В ноябре 2021 года Сургутнефтегаз увеличил добычу нефти на 11,2 процента. За месяц компания добыла 4,76 млн тонн «черного золота». С начала года добычу составила 50,39 млн тонн, что на 0,1 процента больше показателей 2020 года.

В России по итогам ноября добыча нефти и газового конденсата увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на 8,6 процента и достигла 44,562 млн тонн. Данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) публикует ТАСС.

«Роснефть» нарастила добычу нефти на 2,8 процента, до 15,42 млн тонн, «Лукойл» - на 12,9 процента, до 6,58 млн тонн, «Газпром нефть» - на 7,8 процента, до 4,79 млн тонн.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что с начала 2021 года в регионе растет добыча нефти: «С начала 2021 года нефтяные компании стали наращивать добычу нефти. По итогам 10 месяцев в Югре добыто 178,1 млн тонн нефти, что на 1,2 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года. По итогам года недропользователи прогнозируют объем добычи на уровне 214 млн тонн, что выше объема добычи предыдущего года».


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Сегодня в 14:39, просмотров: 402, комментариев: 0
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