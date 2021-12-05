Правительство РФ продлило на год временные правила для вахтовиков, введенные из-за коронавируса

Временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса, продлены до 1 января 2023 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Действующие правила введены 28 апреля 2020 года для снижения распространения коронавирусной инфекции.

Правила работы вахтовиков:

- Работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведённое в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.

- Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

- При письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трёх месяцев. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между ними – не менее 12 часов.