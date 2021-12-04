Дефицит и подорожание алкоголя ожидается в России с января 2022 года

Новогодние праздники в этом году удадутся только у самых запасливых: затариваться придется прямо сейчас, поскольку с 1 января в России может случиться сильное подорожание алкоголя, сопровождаемое притом дефицитом.

Страшные новости поведал «Российской газете» председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, проблемы с алкоголем могут начаться из-за новых стандартов, разработанных Росстандартом: они вступают в силу как раз 1 января 2022 года и предписывают маркировать алкогольную продукцию новыми контрэтикетками. Естественно, за это время ритейлеры просто не успеют этого сделать.

«Это приведет, как минимум, к подорожанию продукции (ведь потребуется дополнительные затраты со стороны производителей), максимум — к дефициту товара, — говорит эксперт. — До 1 января производители попросту не успеют «переклеить» контрэтикетки, а торговые сети вполне могут отказаться принимать такую продукцию».

Алкогольного коллапса можно избежать, если Росстандарт пойдет навстречу предпринимателям и отложит согласование новых стандартов на более позднее время, дав магазинам время на подготовку.