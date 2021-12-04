Проверку вакцины «Спутник V» ВОЗ начнет только в 2022 году

Проверка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стартует только в 2022 году: инспекция сотрудников Всемирной организации здравоохранения планируется в январе, передает РИА Новости.

Представители ВОЗ, однако, уже встречались в конце ноября с представителями РФПИ — на мероприятии обсудили необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года, — прокомментировали в ВОЗ. — Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены».