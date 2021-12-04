Разведка США: Российское вторжение на Украину планируется в начале 2022 года

Российское вторжение на Украину ожидается разведкой США в начале 2022 года: об этом пишет polit.ru со ссылкой на TheWashingtonPost. По данным издания, в операции планируется задействовать 175 тысяч военных — об этом газете сообщили информированные источники в Белом доме.

«Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил в два раза больше, чем мы видели прошлой весной во время мгновенных учений России вблизи границ Украины», — заявил собеседник издания. Подготовка уже идет: якобы у границы с Украиной уже развернуто 50 тактических групп.

Несмотря на то, что информация о готовящихся действиях России против Украины появляется в последние месяцы с завидной частотой, Кремль ее опровергает: Москва считает их искусственной эскалацией ситуации.