Штамм «омикрон» может быть не опасен для уже переболевших коронавирусом

Вирусологи усомнились в выводах об опасности нового штамма коронавируса «омикрон» для уже переболевших: об этом сегодня пишет lenta.ru со ссылкой на профессора вирусологии, руководителя лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова и научного руководителя Научно-исследовательского Института Вакцин и Сывороток им. И.И. Мечникова Виталия Зверева.

Исследования ученых из ЮАР (где и был обнаружен новый штамм), согласно которым перенесшие коронавирус люди заражаются омикроном чаще, чем не болевшие «короной» вовсе, могут говорить о феномене «антителозависимого усиления инфекции», подчеркивает Александр Чепурнов: это усиление инфекции, скорее всего, дает вирусу дополнительные пути попадания в организм. Если это так, то придется разрабатывать новые вакцины. При этом действие существующих вакцин на новый штамм коронавируса пока никак не декларируется.

В пользу сомнений в выдвинутой южноафриканскими учеными гипотезы говорит также и тот факт, что информации о течении заболевания, вызванного омикроном, пока слишком мало, так что выводы о том, что уже перенесшие ковид люди реагируют на новое заражение тяжелее, чем другие, преждевременны.

«Пока что я бы сказал, что тут больше вопросов, чем какой-то содержательной информации, но то, что есть в этой статье, довольно неприятно», — признает вирусолог.