Советская и российская актриса Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет. О кончине Народной артистки РФ сообщили в пресс-службе Александринского театра, где она служила.

«Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни», - цитирует сообщение театра ТАСС.

О причинах смерти не сообщается.

Фильмография Нины Ургант насчитывает почти восемь десятков картин. Одна из самых известных ролей – роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал». Последнюю роль в кино сыграла в картине «Азиат» 2008 года.

Сын Андрей Ургант и внук Иван Ургант пошли по стопам актрисы.