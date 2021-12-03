Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на подарки на Новый год

Большинство россиян (46%) готовы потратить на новогодние подарки порядка 3 тыс. руб. Об этом следует из результатов опроса «Одноклассников» и ResearchMe. Еще 25% респондентов могут позволить себе купить подарки на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 11% россиян готовы потратить на эти цели от 5 тыс. до 7 тыс. руб., и по 5% - от 7 тыс. до 9 тыс. руб. и свыше 9 тыс. руб., пишет ТАСС.

В исследовании отмечается, что 45% опрошенных планируют покупать подарки в обычных магазинах, 26% - в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах. При выборе подарков люди часто обращают внимание на пользу – 58%, стоимость – 43%, оригинальность – 38% и внешний вид – 23%.

Ранее выяснилось, что самым желанным подарком от работодателя на Новый год для россиян являются деньги. Однако большинству из них компании дарят сладости и алкоголь, сувениры и подарочные сертификаты.