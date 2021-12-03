Средняя цена за килограмм мандаринов выросла до 164 рублей

Мандарины в России подорожали за год на 25%. Это связано с сокращением поставок фруктов из Турции, а также увеличением стоимости логистики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов, изучивших средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре 2020 и 2021 гг.

«Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре — 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25%» — рассказали в компании «Эвотор».

По данным компании, дороже остальных стоят мандарины из Перу - по 269 руб. за кг. Наиболее дешевые привозят из Грузии, их цена — 103 руб. за кг. Турецкие мандарины стоят в среднем 152 руб. за кг, марокканские — 183 руб. за кг.

Самая высокая цена за килограмм мандаринов зафиксирована на Камчатке — 334 руб. Дешевле всего их можно купить в Нижегородской области — за 146 руб. за кг.