Тюменских бизнесменов обучат бережливому производству

Центр «Мой бизнес» и Западно-Сибирский инновационный центр проводят практическое обучение по инструментам бережливого производства. Участие в проекте бесплатное. Работа ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициалы», сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

«Обучение проходит в рамках оказания комплексных услуг центром «Мой бизнес». Комплексные услуги направлены на поддержку действующих предпринимателей, главная цель – дать инструмент для развития и движения вперед бизнеса. В Инвестиционном агентстве Тюменской области разработано несколько видов комплексных услуг, решающих ту или практическую ситуация, одна из них реализуется с целью внедрения инструментов бережливого производства», - рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

Обучение проводится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142, на базе бизнес-игры «Фабрика процессов» на основе моделирования процессов сборки изделия. По всем вопросам Вы можете обратиться к ведущему специалисту регионального центра компетенций Кобзаревой Тамаре Сергеевне по тел. 89088813513, эл. почта rck72@bk.ru.