С 3 декабря система QR-кодов начнет действовать на тюменских рынках

С 3 декабря в Тюменской области изменится условия и порядок работы системы QR-кодов. О решениях, принятых оперативным штабом, рассказал глава региона Александр Моор на личной странице в социальной сети.

«Итак, с 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь от 4 000 кв. м, в Ишиме – от 3 500 кв. м, в Ялуторовске – от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе – от 2 500 кв. м. Но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет не предъявляя QR-код. Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день. Для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз и других переход на систему QR-кодов переносится на 24 декабря», - написал губернатор.

Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать ПЦР тест, не старее 72 часов.