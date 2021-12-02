16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0637   EUR  83,8105  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области изменились порядок и сроки использования QR-кодов

С 3 декабря система QR-кодов начнет действовать на тюменских рынках

​В Тюменской области изменились порядок и сроки использования QR-кодов
Фото: vk.com/aleksandr__moor

С 3 декабря в Тюменской области изменится условия и порядок работы системы QR-кодов. О решениях, принятых оперативным штабом, рассказал глава региона Александр Моор на личной странице в социальной сети.

«Итак, с 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь от 4 000 кв. м, в Ишиме – от 3 500 кв. м, в Ялуторовске – от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе – от 2 500 кв. м. Но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет не предъявляя QR-код. Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день. Для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз и других переход на систему QR-кодов переносится на 24 декабря», - написал губернатор.

Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать ПЦР тест, не старее 72 часов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:46, просмотров: 103, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 1028
  2. В югорском телеграм-канале заметили схожесть молодого Трубецкого и Моргенштерна 792
  3. Крупнейшая УК Сургута отдаёт дома конкурентам 780
  4. ​Куратора больницы-долгостроя в Нижневартовске обвинили в получении еще одной взятки 741
  5. ​Вартовчанин на BMW сбил женщину на «зебре» 621
  6. Сургутяне радуются аномально теплому началу декабря, но холода себя ждать не заставят 614
  7. ​В Нефтеюганске с 26 ноября ищут 17-летнего парня – возбуждено дело об убийстве 613
  8. ​Школам Сургута дистанционка не грозит 591
  9. ​Если Сургут будет сиять и зимой, и летом – это здорово. Главное, чтобы это не превратилось в бутафорию 570
  10. ​В Югре за сутки зарегистрировали 244 новых случаев ковида 529
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 5390
  2. В Югре накажут сотрудников больницы, где маленький пациент выстрелил себе в голову 3894
  3. СМИ: в Нижневартовске арестован куратор строительства больницы-долгостроя 3656
  4. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 3553
  5. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 3273
  6. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 3208
  7. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 3207
  8. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 2969
  9. Юному вартовчанину с ДЦП врачи помогают вернуть возможность ходить 2456
  10. ​При чем здесь Щербаков? 2386
  1. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 9908
  2. На югорской трассе иномарка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие 9763
  3. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 8969
  4. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 8565
  5. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7639
  6. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7300
  7. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 7187
  8. ​Не смог остановиться: вартовчанин потерял 6 млн рублей на «бирже» в интернете 6080
  9. ​Из-за самолечения жители Нижневартовска чаще попадают госпиталь 5971
  10. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 5825

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика