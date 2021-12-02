Многомиллиардный проект по строительству первой частной дороги в Китай начнут реализовывать в 2022 году

Бывший руководитель Сургутского газоперерабатывающего завода, экс-зампред «Газпрома» Александр Рязанов нашел кредитора для финансирования строительства первой частной автомобильной дороги в Китай «Меридиан». Евразийский банк развития (ЕАБР) заявил о готовности вложить в проект 600 миллиардов рублей. Начать строительство планируют в 2022 году.

Меморандум об этом на Евразийском конгрессе в Москве подписали предправления ЕАБР Николай Подгузов и председатель совета директоров Русской холдинговой компании, экс-зампред «Газпрома» Александр Рязанов, передает РБК.

О начале проекта на конгрессе сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Начало реализации — в следующем году. Евразийский банк развития выступает главным партнером по финансированию», — уточнил Рязанов.

Уточняется, что протяженность «Меридиана» составит порядка 1,3 тысячи километров. Дорога пройдет в обход крупных городов по территории восьми регионов. Александр Рязанов пытался реализовать этот проект с 2018 года.