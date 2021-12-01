Власти запустят эксперимент по продаже российского вина на сайте «Почты России»

Купить российское вино можно будет на специализированном сайте «Почты России». Такой эксперимент планируется запустить 31 марта 2022 года, он продлится до 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на Минфин, где уже подготовили соответствующий законопроект. Главная задача инициативы – поддержать российское виноделие.

Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина пройдет в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Выбор этих субъектов в «Почте России» объяснили тем, что там хорошо развита логистическая инфраструктура. Кроме того, они вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 году.

В Минфине добавили, что законопроект разработан для поддержки российского виноделия и для изменения баланса на рынке в пользу отечественного вина.

Против онлайн-продажи алкоголя ранее выступили Минздрав и Роспотребнадзор. В ведомствах заявили, что расширение каналов торговли спиртными напитками противоречит госполитике по снижению чрезмерного потребления алкоголя.