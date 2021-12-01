Клипы Лагучева, Моргенштерна и Галустяна набрали наибольшее количество просмотров в России

Клипы на песни Султана Лагучева, Моргенштерна, Михаила Галустяна, Хабиба и Клавы Коки вошли в топ-10 музыкальных видео YouTube, набравших наибольшее количество просмотров в России.

Топ-лист возглавил клип на песню Султана Лагучева «Горький вкус», сообщили ТАСС в пресс-службе Google Россия. Клипы Моргенштерна заняли сразу три позиции в списке – в десятку вошли его песни «Дуло», «Show» и «Aristocrat».

«В списке главных музыкальных видео года есть и Slava Marlow, начавший свою сольную карьеру в 2021 году. В список также вошли Михаил Галустян под псевдонимом Супер Жорик, Хабиб, Клава Кока", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в рейтинге оказались Светлана Лобода с клипом на песню «Родной» и Ислам Итляшев, который выпустил клип с Султаном Лагучевым на песню «Хулиган».

Ранее СМИ сообщили, что Моргенштерн покинул Россию. Отъезд рэпера связали с интересом к нему со стороны председателя СКР Александра Бастрыкина. Глава СК заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях».