Работодателям приходится придумывать, как удержать сотрудников, заявил глава ВЦИОМ

Российским работодателям приходится бороться за сохранение своих сотрудников, поскольку те не боятся увольняться и искать работу с более высокой зарплатой. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью на телеканале НТВ.

«Людям стало получше, потому что возможностей стало больше. Экономика растет, предъявляет растущий спрос на рабочие руки. У нас уровень безработицы уже ниже, чем до кризиса», - цитирует Федорова ТАСС.

При этом, по его словам, рост цен остается главной бедой, но он же мотивирует людей искать более высокооплачиваемую работу, в том числе в других регионах страны. «[Люди] готовы менять профессию, регион - опять мобильность пошла. Это следствие того, что экономика уже не в кризисе, экономика растет», - добавил глава ВЦИОМ.

Ранее сообщалось, что чаще всего жители Югры увольняются с работы по собственному желанию. Однако число таких увольнений сократилось с 65% во втором квартале 2021 года до 50% в третьем. При этом доля увольнений по сокращению штата в ХМАО, напротив, выросла - с 6% в третьем квартале 2020 года до 9% в 2021 году.