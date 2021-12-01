16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8926   EUR  84,8234  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Свыше двух тысяч югорчан получили отсрочку от армии

Проходить военную службу отправились более тысячи юношей из ХМАО

Свыше двух тысяч югорчан получили отсрочку от армии

Осенняя призывная кампания в Югре идет в штатном режиме. Проходить военную службу отправились свыше тысячи жителей ХМАО. Об этом сообщил военный комиссар округа Денис Буров в ходе совещания с муниципалитетами региона.

По данным Бурова, по состоянию на 29 ноября принято решение о призыве и предоставлении отсрочек, а также об освобождении от призыва в отношении свыше 5 тыс. человек.

«Из них освобождены от прохождения военной службы около 1,2 граждан, отсрочка предоставлена более чем 2 тысячам югорчан, на дополнительное медобследование направлены около 800 человек. В Вооруженные силы отправлены свыше 1 тысячи человек», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Югры.

Напомним, весной 2020 года юноши из Югры отправились служить исключительно в Свердловскую область. Такое решение военный комиссариат принял, чтобы минимизировать риски заражения призывников коронавирусом.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:35, просмотров: 77, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Наталья Комарова потребовала доработать систему проверки QR-кодов для ТЦ 1711
  2. ​Бывший директор структуры «Роснефти» в Югре пойдет под суд за подкуп 1243
  3. В ХМАО вырастет прожиточный минимум для детей и пенсионеров 1114
  4. ​Владимир Путин: «В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок» 1082
  5. ​Патриоты собрались в Сургутском районе на форум 1021
  6. ​Старье – под снос! В Сургуте ликвидируют аварийный фонд 1018
  7. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 949
  8. Нефтеюганск к Новому году украсят статуями оленей, медведя и крыльями 902
  9. В Югре планируют расширить перечень тех, кто может бесплатно сдать ПЦР-тест 870
  10. У волонтеров приюта «Дорога домой» появилось свое пристанище 852
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 5086
  2. Семейный тиран и вор пойдет под суд за избиение силовика 3704
  3. ​Законные и красивые: мэрия Сургута возвращает ларьки 3670
  4. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 3553
  5. В Югре накажут сотрудников больницы, где маленький пациент выстрелил себе в голову 3299
  6. СМИ: в Нижневартовске арестован куратор строительства больницы-долгостроя 3043
  7. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 3041
  8. ​Нижневартовск лидирует по суточной заболеваемости ковидом 2857
  9. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 2684
  10. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 2595
  1. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 10380
  2. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 10176
  3. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 9921
  4. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 9499
  5. В Нефтеюганске иномарка сбила пешехода, перебегающего дорогу 9367
  6. На югорской трассе иномарка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие 9216
  7. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 8528
  8. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 8022
  9. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7594
  10. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7210

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика