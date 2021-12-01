Проходить военную службу отправились более тысячи юношей из ХМАО

Осенняя призывная кампания в Югре идет в штатном режиме. Проходить военную службу отправились свыше тысячи жителей ХМАО. Об этом сообщил военный комиссар округа Денис Буров в ходе совещания с муниципалитетами региона.

По данным Бурова, по состоянию на 29 ноября принято решение о призыве и предоставлении отсрочек, а также об освобождении от призыва в отношении свыше 5 тыс. человек.

«Из них освобождены от прохождения военной службы около 1,2 граждан, отсрочка предоставлена более чем 2 тысячам югорчан, на дополнительное медобследование направлены около 800 человек. В Вооруженные силы отправлены свыше 1 тысячи человек», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Югры.

Напомним, весной 2020 года юноши из Югры отправились служить исключительно в Свердловскую область. Такое решение военный комиссариат принял, чтобы минимизировать риски заражения призывников коронавирусом.