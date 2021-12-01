В Роспотребнадзоре сократили до 48 часов срок действия ПЦР-теста из-за распространения нового штамма

Срок действия ПЦР-теста сократился в России с 72 до 48 часов из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя накануне эпидобстановку в стране. По ее словам, новый штамм требует немедленного всестороннего изучения.

«В России пока случаев заражения штаммом омикрон нет, но его распространение и трансмиссивность очень высоки. В аэропортах организовано бесплатное тестирование прибывающих из рисковых стран», – сказала Попова.

Она также призвала жителей России провести новогодние праздники внутри страны, чтобы избежать проблем. «Ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно. У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем», – отметила глава Роспотребнадзора.

Новый штамм коронавируса выявили в ЮАР, Ботсване и ряде других африканских стран. ВОЗ назвала эту мутацию вызывающей озабоченность и обозначила его греческой буквой «омикрон». Накануне стало известно, что 44 случая заражения новым штаммом зарегистрированы в 11 странах Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны за неделю подготовить обновленный план действий в связи с появлением омикрон-штамма.