Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 7,3 процента

В Тюменской области за январь-октябрь 2021 года индекс промышленного производства в вырос на 7,3 процента. Рост обеспечен развитием обрабатывающих производств – 114,5 процента. По этому показателю Тюменская область занимает 13-е место среди 85 субъектов Российской Федерации, отмечается на сайте органов власти региона.

«Поступательный рост промышленного производства в регионе свидетельствует об эффективности нашей экономической политики. Меры по поддержке бизнеса, принимаемые региональным правительством, дают позитивные результаты. Разумеется, мы и в дальнейшем будем способствовать созданию новых и развитию действующих промышленных предприятий в самых разных отраслях», – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов (137,4%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (177 %), прочих готовых изделий (139,8 %), прочей неметаллической минеральной продукции (126 %), в ремонте и монтаже машин и оборудования (125,1%), производстве электрического оборудования (124,2%), бумаги и бумажных изделий (123,6%), резиновых и пластмассовых изделий (114,6%), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (112,6%), производстве мебели (107,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (105,2%), металлургическом производстве (104,8%).