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​В Ишиме открылось приемное отделение Областной больницы №4

В Ишиме открылось обновленное приемное отделение областной больницы

​В Ишиме открылось приемное отделение Областной больницы №4
Фото: Жанна Стрижак

Во вторник, 30 ноября, в Ишиме состоялось открытие нового приемного отделения Областной больницы №4. Площадь отделения составляет 1200 квадратных метра, оно оборудовано несколькими входами для разделения потоков на «плановых», «экстренных» и «неотложных» пациентов.

«Для ранней диагностики и выявления патологий в приемном покое установлен не только рентген-кабинет, как было ранее, но и компьютерный томограф. У каждого специалиста – хирурга, травматолога, гинеколога, стоматолога, врача УЗИ – есть отдельный смотровой кабинет. Открыты чистая и гнойная перевязочные, гипсовая. В отделении имеются своя лаборатория и реанимационный зал, чего раньше не было», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Добавим, что открытие приемного отделения в Областной больнице №4 стало возможным благодаря реализации на территории Тюменской области национального проекта «Здравоохранение», ключевыми задачами которого являются повышение качества и доступности медицинской помощи для населения регионов, в том числе жителей сельской местности. Из средств областного бюджета на эти цели был выделен 81 млн рублей. Еще 108 млн рублей направлено на приобретение оборудования.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 49, комментариев: 0
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