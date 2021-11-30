Средний возраст смерти людей с ВИЧ в России – 40 лет

В России каждый год умирает около 30-35 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией, их средний возраст составляет 40 лет. Об этом сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Средний возраст смерти сейчас в России около 40 лет у людей с ВИЧ. Эти люди могли бы еще 20 лет работать и произвести огромное количество продукта. <…> В год у нас умирает 30-35 тыс. человек живущих с ВИЧ, большинство из них трудоспособного возраста, это очень серьезно», - цитирует Покровского ТАСС.

По данным югорского Цента профилактики и борьбы со СПИД, в 2020 году в округе было зарегистрировано 818 новых случаев ВИЧ-инфекции. Заболеваемость составила 49 человек на 100 тыс. населения. Большинство новых заболевших (40%) – это люди в возрасте 30-39 лет. На людей от 50 лет и старше приходится примерно 30% от общего числа зараженных.