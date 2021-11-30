​ Пресс-секретарь Путина исключил введение штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса

В России не будут вводиться штрафы за отказ от вакцинации против ковида, как это делается в некоторых странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, допускают ли в Кремле введение штрафов за отказ от вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Австрии с 1 февраля 2022 года планируют ввести штрафы за отказ прививаться от ковида. Согласно законопроекту, который разрабатывает правительство страны, сумма штрафа составит 3,6 тыс. евро. За отказ оплатить штраф человек может попасть в тюрьму на четыре месяца. Штраф в размере 7,2 тыс. евро будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться.