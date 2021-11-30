Ямалец въехал в стадо оленей на вездеходе, семь животных погибли

В ЯНАО водитель трэкола врезался в стадо оленей: семь животных погибли, еще три травмированы. По данным окружной Госавтоинспекции, инцидент произошел в темное время суток на промысловой дороге в Надымском районе в 40 км от поселка Ямбург. Отмечается, что была метель.

«Водитель вездехода не убедился в безопасности движения и въехал в стадо оленей, которое перегонял оленевод», - уточнили в ведомстве.

Другие олени из стада разбежались. Сейчас местные жители их разыскивают. Личность водителя установлена.