Автосалон устроил «инопланетную» иллюминацию в небе над Сургутом

Жители Сургута запечатлели в вечернем небе светящиеся шары. Видео появилось в городских пабликах в ВК. «Шар от одного здания летает к другому», - прокомментировал видео его автор.

Необычное явление напугало горожан. Они активно обсуждали в соцсетях увиденное, причем некоторые высказали мнение об «инопланетном» происхождении шаров.

«Ответ оказался прозаичнее — это прожекторы автосалона «LADA». И в небе их лучи не впервые», - пишет телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Напомним, в августе 2018 года в небе над Сургутом и Нефтеюганском появились шарообразные светящиеся объекты, которые горожане опередили как метеориты. По мнению специалистов Уральского Федерального университета, это был космический мусор, прилетевший с околоземной орбиты.