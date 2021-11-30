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Футболист Лионель Месси получил «золотой мяч» в седьмой раз

Лионель Месси обошел Роберта Левандовского и получил «золотой мяч»

Футболист Лионель Месси получил «золотой мяч» в седьмой раз
© FRANCK FIFE

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч». Этот приз вручается лучшему футболисту года в Европе по версии французского журнала France Football, сообщает L'Equipe.

Церемония состоялась в Париже. Главным соперником Месси был польский нападающий Роберт Левандовский. Их разделили всего 33 голоса. Одержать победу Месси помогло то, что вместе со сборной Аргентины он выиграл Кубок Америки. Страна ждала этого трофея почти 20 лет.

«Эта победа особенная, - признался Месси. - Раньше у меня было ощущение, что чего-то не хватает, что я не выполнил задачи в национальной сборной. Но теперь мы выиграли Кубок Америки. И это был особенный год для меня. Этот приз также дает мне мотивацию для этого нового этапа моей жизни, в новом клубе».

Месси стал игроком «ПСЖ» летом после ухода из испанской «Барселоны».


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Сегодня в 09:57, просмотров: 172, комментариев: 0
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