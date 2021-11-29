Тобольский педиатр Лейла Баркинхоева стала победителем всероссийской премии

Подведены итоги Ежегодной всероссийской премии «ПроДокторов-2021». Высшей награды в номинации «Педиатр» удостоена участковый врач-педиатр областной больницы №3 Лейла Баркинхоева.

«Критериями премии послужили отзывы пациентов на одноимённом сайте, которые они оставляли в течение этого года. Всего в профиле Лейлы Багаудиновны порядка 70 отзывов, и все — положительные. Пациенты оценивали работу педиатра, основываясь на оказании помощи в амбулаторных условиях в городской поликлинике и во время дежурств в отделении неотложной помощи ОБ №3. Пациенты отзываются о Лейле Баркинхоевой как об очень внимательном, чутком и отзывчивом враче с индивидуальным подходом к каждому ребёнку, грамотном и терпеливом специалисте, обладающем высокими профессиональными навыками, применяющем современные подходы в медицине и психологии. Кроме того, на своей странице в соцсети «Инстаграм» Лейла Багаудиновна развенчивает распространённые мифы и страхи родителей, доступно излагая самую важную и полезную информацию о здоровье детей», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Лейла Баркинхоева призналась, что для нее стало оказалось большой неожиданностью занять первое место в рейтинге педиатров: «В амбулаторном звене я себя не представляла, но волею судьбы именно здесь стала активно работать, выстраивать доверительные, дружеские отношения с моими маленькими пациентами. Три года назад, получив второе высшее образование по специальности «Психология», я сразу начала внедрять новые знания в рабочий процесс, а также активно использовать интернет-ресурсы. Через пару лет работы на участке я научилась не просто слушать моих пациентов, но слышать и интуитивно их понимать, сопереживать и поддерживать, выстраивать правильный диалог с ребёнком — входить к нему в доверие, чтобы побороть в нём страх перед врачом и пробудить желание с радостью идти ко мне на приём. Это и есть одна из моих главных задач в амбулаторной работе».