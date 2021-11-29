Тоболяки стали победителями всероссийского конкурса «Семья года – 2021»

Семья Мингалевых из Тобольска вошла в число победителей всероссийского конкурса «Семья года – 2021». Тоболяки отмечены в номинации «Семья – хранитель традиции». Всего в числе победителей 85 семей из разных городов России. Онлайн-трансляция торжественной церемонии награждения состоялась 28 ноября, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

«Главным подарком в День матери для нас стал визит Ольги Алеевой, председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Тобольска, и Максима Афанасьева, главы города Тобольска. Мы пообщались за чашкой чая, обменялись эмоциями и обсудили развитие лыжного спорта в нашем городе. Наша династия продолжается, и важно сохранить традиции, чтобы о них смогли узнать будущие поколения. Мы гордимся родителями, которые, несмотря на возраст, продолжают посвящать себя спорту», - отметила Ольга Мингалева.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерства труда и социальной защиты РФ. Координирует региональный этап департамент социального развития Тюменской области и региональный центр «Семья».