Тюменский бизнес получил новые налоговые льготы

Законодательное собрание Тюменской области приняло региональный закон, устанавливающий дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19. Документ внес в областную думу губернатор Александр Моор.

Согласно закону, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», и для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30 процентов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

«Предоставление налоговых льгот направлено на поддержку малого бизнеса, на дальнейшее стимулирование развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение задач социально-экономического развития области», – приводит слова Александра Моора пресс-служба губернатора.

Также областная дума приняла закон, который устанавливает преимущества в уплате налогов в виде снижения ставок налога на имущество организаций и транспортного налога, а также сохранения ранее установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций до 2022 года включительно. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.