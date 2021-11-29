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​Региональный экспорт в Тюменской области увеличился в 2,5 раза

В Тюменской области восстанавливается региональный экспорт

​Региональный экспорт в Тюменской области увеличился в 2,5 раза
Фото: admtyumen.ru

За девять месяцев 2021 года региональный экспорт в Тюменской области увеличился в 2,5 раза. Прирост показывают все товарные группы. Более 80 компаний Тюменской области заключили экспортные контракты. На экспорт пошло не только нефтегазовое оборудование, но и пищевые товары, металлическая мебель, каркасные дома, детские игрушки, питьевая вода, изделия из кости и многое другое. Большое внимание уделяется экспорту образовательных и IT-услуг.

Такие данные были озвучены во время экспортного совета с предпринимателями, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Директор департамента Антон Машуков отметил важность комплексного подхода в развитии экспортного потенциала региона, который заключается не только в комплексном сопровождении самих предприятий, но и в создании благоприятных условий для развития экспорта в целом. Для этого в Тюменской области внедряется утвержденный на федеральном уровне региональный экспортный стандарт. На сегодняшний день в области внедрены почти все инструменты стандарта, что является показателем исполнения в области национального проекта «Международная кооперация и экспорт».


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29 ноября в 10:53, просмотров: 68, комментариев: 0
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