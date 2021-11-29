За полгода Тюменскую область посетили 1,5 миллиона туристов

Россияне оценили туристический потенциал Тюменской области – число гостей региона растет. Об этом рассказала директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

По прогнозам, число людей, посетивших регион в этом году превысит показатели 2020-го года, когда Тюменская область приняла 2 миллиона 100 тысяч человек.

«Мы делаем такой вывод из того, что в первом полугодии к нам приехало 1,5 миллиона человек. При этом понимаем, что пандемия вносит свои коррективы и достичь показателей 2019, когда область посетили 3,3 миллиона человек, вряд ли удастся. Но по большому счёту это общая проблема туриндустрии по всему миру. Главное, что у нас есть четкое понимание того, за счет чего можем привлекать самых разных людей со всех концов страны. Это интересные и постоянно обновляемые туристические маршруты, комфортное проживание, традиционное сибирское гостеприимство и маркетинговая компания по продвижению Тюменской области, прежде всего в столице страны. Кроме того, городские власти тоже включены в этот процесс и делают все от них зависящее, чтобы сделать доступными точки притяжения. Это касается, как малых дел, например, в Тюмени для туристических автобусов сделана остановка рядом с ЦУМом (где расположен наш центр Visit Tyumen), до глобальных - проекта по превращению улицы Дзержинского в пешеходную», - рассказала Мария Трофимова.

Свою лепту внесла чартерная программа, запущенная при поддержке Ростуризма и туроператора «TUI Россия». С 30 декабря чартеры в Тюмень возобновляются.