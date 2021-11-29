Валентин Полторацкий: «Сургутский район для многих стал второй родиной. Мы живём здесь в мире и согласии»

В воскресенье, 28 ноября, в посёлке Барсово председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий участвовал в награждении победителей конкурса, организованного для национально-культурных объединений, в рамках районного фестиваля межнационального согласия «Мы Россияне».

В качестве почётного гостя он вручил благодарности одним из лучших представителей национальных объединений района – председателю региональной общественной организации «Славяне Севера» Татьяне Карабаевой («Проект года» – фестиваль «Славянские истоки») и руководителю Дагестанского национально-культурного центра «Единство нации» Эльдару Хизриеву (победитель в номинации «Социальная помощь»).

«Сургутский район для многих стал второй родиной. Мы живём здесь в мире и согласии. И это во многом заслуганациональных объединений. Спасибо вам за труд, земляки! Вы бережно сохраняете и развиваете культуру и традиции народов России. Ваша работа очень важна, она объединяет всех нас!» - сказал в своём приветственном слове Валентин Полторацкий.