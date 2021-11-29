Российские власти ограничат число подпадающих под «налог на роскошь» автомобилей

Власти России намерены повысить ценовой порог для автомобилей, подпадающих под повышенный «налог на роскошь». Информацию об этом изданию Autonews подтвердили в пресс-службе Минпромторга и в Российской ассоциации дилеров (РОАД).

Ценовой порог для автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь», с 2014 года составляет 3 млн руб. По мнению дилеров, эта сумма не учитывает изменений курсов валют и роста цен на автомобили более чем на 60%.

«Мы считаем наличие в списке «роскоши» автомобилей масс-брендов как минимум странным. Покупатели автомобилей масс-сегмента чувствительны к дополнительным расходам, поэтому налог может стать фактором, влияющим на выбор автомобиля», — заявили в РОАД.

В Минпромторге с автодилерами согласны. В ведомстве сообщили, что проводят совместную работу с Минфином и ФНС «по определению возможных параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога». На сколько поднимется ценовой порог, в министерстве не уточнили.

Ранее мы рассказывали, что в России расширили список автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Список Министерство промышленности и торговли пополнился 87 моделями. При этом в перечень попали массовые модели - роскошными их сделали инфляция и падение курса рубля.